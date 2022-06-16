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Пушилин предсказал Зеленскому трибунал

Глава ДНР Пушилин предсказал президенту Украины трибунал за преступления в Донбассе
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Оabc Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом за преступления, которые его вооруженные силы совершили в Донбассе. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

Политик предсказал трибунал не только для украинского лидера, но и для членов националистических организаций, в том числе находящихся в плену ДНР. Он пообещал устроить его максимально прозрачно и открыто.

«Чтобы не оставить никакие шансы нашим оппонентам с другой стороны, что выносятся справедливые решения по каждому преступлению, чтобы никто не ушел от наказания», — сказал Пушилин.

Он добавил, что затягивать этот процесс «было бы неправильно», однако вопрос с участием представителей других стран в трибунале пока не проработан.

Ранее Пушилин рассказал о судьбе трех иностранцев, приговоренных Верховным судом ДНР к смерти за участие в боях на стороне Украины. Политик полагает, что оснований для помилования или обмена наемников нет.

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Алевтина Запольская
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