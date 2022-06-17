Путин предупредил о возможной краже Вашингтоном чужих денег

Президент Путин предупредил, что США могут в любой момент украсть чужие деньги

Президент России Владимир Путин предупредил, что Соединенные Штаты могут в любой момент украсть чужие деньги, когда Вашингтону что-то не понравится. Об этом он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляция ведется на сайте Первого канала.

Российский лидер подчеркнул, что это «объективный анализ». Он уточнил, что США могут конфисковать финансы других государств, если останутся недовольны их политикой.

«Это, по-моему, стало абсолютно реально для очень многих стран, которые хранят свои золото-валютные резервы в этих валютах», — добавил Путин.

Также глава государства во время выступления заметил, что страны Запада, пытаясь покрыть дефицит своих бюджетов, запустили станок, бесконтрольно печатающий деньги.