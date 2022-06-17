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Путин рассказал о запущенном Западом печатном станке

Путин заявил, что страны Запада запустили печатный станок для покрытия дефицита бюджетов
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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Страны Запада, пытаясь покрыть дефицит своих бюджетов, запустили станок, бесконтрольно печатающий деньги. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

По словам главы государства, европейские и американские политики собственноручно нанесли серьезный удар по своим экономикам, и действия России здесь ни при чем.

«Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином, в энергетике в целом — это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии. Вот где причины, и только в этом», — подчеркнул президент.

В частности, Путин указал на то, что во время пандемии коронавируса печатный станок для долларов работал в США беспрецедентными темпами. В итоге, уточнил он, с февраля 2020-го до конца 2021 года денежная масса в США выросла на 5,9 триллиона долларов, или на 38,6 процента.

Ранее российский лидер также прокомментировал заявления западных политиков о «путинской инфляции» в их странах. По его словам, подобные высказывания рассчитаны только «на тех, кто читать и писать не умеет».

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Варвара Кошечкина
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