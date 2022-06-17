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Раскрыта стоимость активации смартфонов Samsung

«Известия»: активация ввезенного из другой страны смартфона Samsung может стоить $100

Фото: Adrien / Unsplash

Часть смартфонов Samsung, ввезенных в рамках параллельного импорта, могут использоваться лишь с конкретным оператором той страны, из которой они были ввезены. Источник, близкий к компании, раскрыл «Известиям» стоимость активации подобных устройств.

Так, часть ввезенных в Россию устройств не включаются и не могут быть активированы с российской SIM-картой. В таком случае требуется установить SIM-карту той страны, для которой изначально было произведено устройство. С целью экономии российские импортеры закупали «операторские» телефоны, которые могут работать лишь с конкретным оператором сотовой связи. В таком случае разблокировка может проводиться за дополнительную плату.

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«Разблокировка стоит отдельных денег — стоимость этой процедуры может доходить до 100 долларов (5655 рублей — прим. «Ленты.ру») за штуку. Как результат, такие аппараты продать крайне сложно — проблема в том, что новые импортеры не имеют такого опыта, отсюда их неудачи», — полагает источник, близкий к Samsung.

Подобные ограничения не являются чем-то новым и во многих странах давно продаются устройства, «прошитые» под работу с определенным оператором связи. Источник рассказал, что для разблокировки можно обратиться за услугой негарантийного обслуживания. По сервисной статистике порядок обращений пользователей по данным вопросам составляет не более 15 обращений в месяц по всей России, утверждают в Samsung.

В одном из официальных сервисных центров компании уточнили, что устройство можно разблокировать за пять тысяч рублей. Процедура занимает две недели. После рассмотрения заявки Samsung предоставляет сотрудникам центра код региональной разблокировки.

Синдром отмены: Россия
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Геннадий Сходненский
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