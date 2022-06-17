Раскрыта стоимость активации смартфонов Samsung

«Известия»: активация ввезенного из другой страны смартфона Samsung может стоить $100

Часть смартфонов Samsung, ввезенных в рамках параллельного импорта, могут использоваться лишь с конкретным оператором той страны, из которой они были ввезены. Источник, близкий к компании, раскрыл «Известиям» стоимость активации подобных устройств.

Так, часть ввезенных в Россию устройств не включаются и не могут быть активированы с российской SIM-картой. В таком случае требуется установить SIM-карту той страны, для которой изначально было произведено устройство. С целью экономии российские импортеры закупали «операторские» телефоны, которые могут работать лишь с конкретным оператором сотовой связи. В таком случае разблокировка может проводиться за дополнительную плату.

«Разблокировка стоит отдельных денег — стоимость этой процедуры может доходить до 100 долларов (5655 рублей — прим. «Ленты.ру») за штуку. Как результат, такие аппараты продать крайне сложно — проблема в том, что новые импортеры не имеют такого опыта, отсюда их неудачи», — полагает источник, близкий к Samsung.

Подобные ограничения не являются чем-то новым и во многих странах давно продаются устройства, «прошитые» под работу с определенным оператором связи. Источник рассказал, что для разблокировки можно обратиться за услугой негарантийного обслуживания. По сервисной статистике порядок обращений пользователей по данным вопросам составляет не более 15 обращений в месяц по всей России, утверждают в Samsung.

В одном из официальных сервисных центров компании уточнили, что устройство можно разблокировать за пять тысяч рублей. Процедура занимает две недели. После рассмотрения заявки Samsung предоставляет сотрудникам центра код региональной разблокировки.