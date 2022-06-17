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Смартфоны Samsung перестали включаться в России

«Известия» сообщили, что до 50 тысяч смартфонов Samsung стало невозможно активировать в РФ

Фото: Robert Michael / ZB / Globallookpress.com

Часть смартфонов Samsung, которые поставляют в Россию по параллельному импорту, перестали включаться в России. Производитель требует, чтобы устройства активировали в странах, для рынка которых смартфон предназначен. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов в области абонентского оборудования и продавцов.

В Mobile Research Group подсчитали, что эта проблема затронула примерно 20 процентов ввозимых в Россию смартфонов Samsung (до 50 тысяч устройств). Отмечается, что для активации смартфона необходимо установить и некоторое время использовать сим-карту страны, для продажи в которой предназначено устройство.

Собеседник издания рассказал, что в некоторых торговых точках уже появились смартфоны Samsung с открытой упаковкой, которые активировали в других странах.

В службе поддержки Samsung отметили, что «крайне желательно» активировать смартфон в стране, в которой его купили. В свою очередь, в одном из официальных сервисных центров компании уточнили, что устройство можно разблокировать за пять тысяч рублей. Процедура занимает две недели. После рассмотрения заявки Samsung предоставляет сотрудникам центра код региональной разблокировки.

В Mobile Research Group отметили, что производитель блокирует устройства, ввезенные из стран Ближнего Востока, Китая, Южной и Юго-Восточной Азии. По его словам, перепрошить аппарат для работы в России практически невозможно.

Ранее издание Android Central сообщило, то на Samsung подали в суд за использование технологии расчета времени автономной работы.

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Даниил Иринин
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