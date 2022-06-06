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На Samsung подали в суд из-за смартфонов

Android Central: на Samsung подали в суд из-за опции определения автономности смартфонов

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

На Samsung подали в суд за использование технологии рассчета времени автономной работы на смартфонах. Об этом сообщает издание Android Central.

Против корейской корпорации выступила фирма K. Mirza LLC, занимающаяся лицензированием патентов. Согласно документам, Samsung использует технологию, которая был изобретена и зарегистрирована нидерландским НИИ Nederlandse Organisatie voor Togepast Natuurwetenschappelijk Onderzoe (TNO). Опция позволяет рассчитать время автономной работы смартфона.

Уточняется, что технология базируется на алгоритме, который может спрогнозировать, как долго устройство будет работать на одном заряде конкретного аккумулятора. Технология анализирует поведение пользователя и определяет примерное время автономной работы.

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«Определение оставшегося времени работы от батареи на основе анализа поведения пользователя является более точным, чем, например, проведение производителем множества трудоемких тестов во время разработки продукта», — заметили истцы.

По словам журналистов, с проблемой могут столкнутся и другие производители смартфонов, которые используют подобную технологию — например, Google и Xiaomi. В заявке уточняется, что данный алгоритм используется только в старых версиях Android. Авторы медиа обратились за комментарием к Samsung, но не получили оперативного ответа.

В конце мая стало известно, что на Samsung могут подать в суд в Бразилии. Местные органы по защите прав потребителей зафиксировали негативную реакцию пользователей на тот факт, что компания перестала комплектовать продаваемые в регионе смартфоны без зарядника.

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Геннадий Сходненский
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