Психолог назвала эффективные способы побороть зависимость от гаджетов

Психолог Кауфман: медитации помогут побороть зависимость от гаджетов

Психолог и кандидат наук Элиза Кауфман назвала эффективные способы побороть порочную зависимость от гаджетов. В статье для Psychology Today она рассказала, как отучиться от навязчивой привычки брать телефон в руки при помощи медитаций и шитья.

«Многие люди сидят в телефонах весь день и даже чувствуют, что им чего-то не хватает, если они выходят в мир без своего устройства», — с беспокойством отмечает Кауфман. По мнению психолога, чрезмерная зависимость от смартфонов приводит к ухудшению отношений с друзьями, семьей и проблемам на работе, поэтому она рекомендует учиться искать баланс между реальным общением и «зависанием» в любимом устройстве.

Чтобы избавиться от навязчивой привычки брать в руки телефон, Кауфман посоветовала несколько эффективных приемов. Во-первых, она рекомендует найти хобби, в котором будут задействованы руки, например, шитье, приготовление пищи или рисование. По словам эксперта, это поможет остановить тягу посмотреть в телефон, которая уже превратилась в автоматическое действие.

Во-вторых, она советует не брать с собой гаджеты при выходе из дома. «Не бойтесь рискнуть и начните ходить без телефона. Поначалу это будет непривычно и неудобно. Тем не менее это прекрасная возможность для вас справиться с этой зависимостью здоровым образом», — объяснила специалист.

Кроме того, психолог уверена, что привычка откладывать телефон во время встреч, также поможет справиться с нездоровой тягой к «залипанию» в смартфоне. Чтобы оставаться в настоящем моменте и переключиться с виртуального мира на реальный, Кауфман советует медитировать. По ее мнению, это остановит навязчивое желание в очередной раз заглянуть в телефон.

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