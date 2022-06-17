Инфекционист порекомендовал россиянам средства для отпускной аптечки

Врач Усенко посоветовал лекарства на случай болезней ЖКТ в отпуске

Доктор медицинских наук, исполнительный директор национального научного общества инфекционистов Денис Усенко в беседе с «Лентой.ру» порекомендовал россиянам средства от расстройств желудочно-кишечного тракта, которые нужно обязательно взять с собой на отдых в отпускной аптечке. Он напомнил, что необходимо предусмотреть как инфекционную дисфункцию кишечника, так и неинфекционную.

Так, по его словам, в аптечку на случай болезней ЖКТ должны войти лекарства, необходимые для эффективной ранней терапии и не требующие консультации врача. Это, отметил Усенко, препараты для пероральной дегидратации и отпаивания ребенка или взрослого, у которого отмечается рвота и диарея; энтеросорбенты в различных вариантах — синтетические и минеральные; безопасные кишечные антисептики.

Денис Усенко доктор медицинских наук, исполнительный директор национального научного общества инфекционистов

Собирая аптечку в отпуск, добавил врач, необходимо обращать внимание на температурный режим хранения лекарств летом, а также помнить, что у многих препаратов есть противопоказания. Если у пациента отмечается температура, схваткообразная боль в животе, слабость, тошнота, жидкий и обильный стул, то скорее всего симптомы связаны с бактериальной инфекцией, объясняет врач.

Если же человек чувствует тяжесть в животе, распирание, в стуле отсутствуют патологические примеси в виде крови и слизи, нет признаков интоксикации, выраженной слабости, рвоты и болевого синдрома, то причина дисфункции кишечника и тяжести в животе, вероятно, связана с перееданием, изменением характера питания или приемом незнакомой пищи. В таком случае помогут ферментные препараты, при этом желательно принимать поликомпонентные средства Денис Усенко Доктор медицинских наук, исполнительный директор национального научного общества инфекционистов

Для профилактики бактериальных респираторных агентов стоит использовать препараты на основе интерферонов и лизоцима, а пробиотики — для профилактики кишечных инфекций, объясняет врач.

Чтобы избежать кишечных инфекций, вирусных и бактериальных, Усенко рекомендует пользоваться только проверенными источниками воды, а лучше всего употреблять бутилированную воду. Кроме того, он советует принимать пищу только в проверенных местах, избегая придорожных заведений, и отказываться от еды, которая плохо выглядит или неприятно пахнет.

Далее, продолжает Усенко, стоит не забывать регулярно мыть руки перед приемом еды либо использовать антисептики, если такой возможности нет. Аккуратными следует быть и с признаками респираторной инфекции.

Также важно следить за признаками респираторной инфекции, симптомами которой могут быть насморк, боль в ухе, легкая температура. В таких случаях, если вы отдыхаете с детьми, лучше переждать этот период дома и не строить планы, включающие активный отдых и путешествия. Так вы сможете избежать и дальнейшего развития заболевания, и присоединения новой суперинфекции. Учитывая, что пандемия не ушла из нашей жизни и риск заболеть коронавирусом все еще существует, лучше избегать мест большого скопления людей и контакта с теми, у кого есть признаки респираторной инфекции Денис Усенко Доктор медицинских наук, исполнительный директор национального научного общества инфекционистов

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