В России изменят правила получения водительских прав

Замглавы ГИБДД РФ Понарьин заявил о подготовке изменений для получения водительских прав

Замначальника ГИБДД России Олег Понарьин заявил, что ведомство занимается подготовкой изменений для получения водительских прав, сообщает РИА Новости.

Понарьин сообщил, что в России изменят правила выдачи водительских прав. Однако финальный документ пока не создан.

«Потому что ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом. Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится… Я думаю, что в этом году подвижки должны быть», — подчеркнул замглавы ГИБДД.

Ранее, 16 июня, россиян предупредили об ужесточении требований к получению водительских прав. Об этом заявил водительских прав заслуженный юрист России Иван Соловьев, сославшись на уже готовый проект Министерства внутренних дел (МВД) России.