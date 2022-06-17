Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России изменят правила получения водительских прав

Замглавы ГИБДД РФ Понарьин заявил о подготовке изменений для получения водительских прав

Фото: Unsplash

Замначальника ГИБДД России Олег Понарьин заявил, что ведомство занимается подготовкой изменений для получения водительских прав, сообщает РИА Новости.

Понарьин сообщил, что в России изменят правила выдачи водительских прав. Однако финальный документ пока не создан.

«Потому что ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом. Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится… Я думаю, что в этом году подвижки должны быть», — подчеркнул замглавы ГИБДД.

Ранее, 16 июня, россиян предупредили об ужесточении требований к получению водительских прав. Об этом заявил водительских прав заслуженный юрист России Иван Соловьев, сославшись на уже готовый проект Министерства внутренних дел (МВД) России.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден рассказал о принятии решения о санкциях против России
Стало известно о тайных требованиях Европы к Зеленскому
Страны Африки обвинили Запад в продовольственном кризисе
Песков обвинил Запад в продовольственном кризисе
В России изменят правила получения водительских прав
Названа наименее подверженная новому варианту омикрона категория людей
Человечеству предрекли нехватку кетчупа и соуса для пиццы
Российская авиакомпания оказалась на грани закрытия
Косметолог перечислила пять правил красивого и здорового загара
Редкое природное явление впечатлило пользователей сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.