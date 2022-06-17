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В России проверят данные о преступлениях бойцов «Азова» против детей

Правоохранительные органы РФ проверят данные о преступлениях бойцов «Азова» против детей

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости

Правоохранительные органы Российской Федерации проверят данные о преступлениях бойцов украинского полка «Азов» с 2015 года, в том числе в против детей в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Будет проверена информация о том, что правоохранители Мариуполя бездействовали при обращении к ним местных жителей о совершении националистами преступлений в отношении женщин и детей», — подчеркнул собеседник агентства.

Отмечается, что жители города обращались в милицию с заявлениями о действиях азовцев, однако их не принимали. Мариупольцы говорят о преступлениях анонимно, опасаясь преследования родственников на территории Украины.

Ранее министерство обороны обвинило батальон «Азов» в подготовке провокации с подрывом тел на комбинате «Азовсталь». По данным ведомства, цель провокации ВСУ — обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел, а также не допустить их вывоза.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса.

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Марина Совина
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