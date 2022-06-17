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США оценили степень беспокойства из-за перевооружения Германии и Японии

США не беспокоит перевооружение Германии и Японии в контексте их участия во Второй мировой

Фото: Pixabay

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл, оценивая степень беспокойства из-за перевооружения Германии и Японии в контексте их участия во Второй мировой войне против США, заявил, что в Вашингтоне не тревожит данным фактом, сообщает ТАСС.

«Реальность на местах в Европе, предъявляемая к сильным демократическим государствам, таким как Германия, требует, чтобы они предпринимали больше усилий. И поэтому я думаю, что это вполне уместно. И я считаю Германию глубоко ответственной страной. Я не думаю, что воспоминания о далеком периоде [истории] оживляют современные проблемы Европы. И я бы сказал то же самое о Японии», — рассказал представитель американской администрации.

Он добавил, что Япония привержена поддержанию мира и стабильности в Азии и Индо-Тихоокеанском регионе, отметив, что Вашингтон уверен в правильности принятии решений Японией во всех сферах.

Ранее стало известно, что Германия вместе с США и Великобританией планируют передать Киеву три реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars 2 и несколько сотен ракет к ним, а также провести обучение персонала.

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Марина Совина
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