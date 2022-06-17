Глава Минфина насчитал на рынке 130 миллиардов долларов лишней валюты

Глава Минфина Силуанов оценил избыточное предложение валюты в 130 миллиардов долларов

Высокий курс рубля сохраняется под влиянием избыточного предложения валюты на рынке, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По подсчетам ведомства, «лишние» объемы составляют 130 миллиардов долларов.

Сумма, по оценке Силуанова, обусловлена не только снижением импорта, но и приостановкой действия бюджетного правила, которое предполагало «стерилизацию» сверхдоходов от нефтяного экспорта при определенной цене отсечения.

По его словам, объем закупок за рубежом снизился примерно на 50 миллиардов долларов — часть валюты просто «не уходит». «Но если бы у нас работало в этом году бюджетное правило, то мы бы часть валютных доходов в размере порядка 80 миллиардов долларов стерилизовали бы. Сейчас этого не происходит», — подчеркнул Силуанов.

После начала российской военной спецоперации на Украине курс рубля резко снизился, однако впоследствии, в том числе в условиях административных ограничений, пошел вверх. Валюта укрепилась до уровня, который, по оценкам властей, может нести с собой экономические риски.

При этом, по оценкам Силуанова, в сложившейся ситуации Россию при восстановлении импорта может ждать так называемая голландская болезнь, которая предполагает появление экономических проблем из-за высокого курса национальной валюты. Для нивелирования рисков и нужны бюджетные правила, указал он.