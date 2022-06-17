Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Популярную российскую блогершу задержала полиция в центре Москвы

В отношении блогерши Lerchek возбудили административное дело после ее встречи с фанатами

Фото: Lerchek Channel / YouTube

В отношении популярной российской блогерши Lerchek (настоящее имя — Валерия Чекалина) возбудили дело об административном правонарушении за встречу с подписчиками. Об этом она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

15 июня блогерша позвала своих подписчиков на встречу на Патриаршие пруды в центре Москвы. Она пообещала раздавать всем желающим бесплатную косметику собственного производства. По ее оценкам, на встречу пришли около двух тысяч человек. Масштабное мероприятие привлекло внимание полиции. Блогершу задержали и доставили в отдел, где она написала объяснительную.

В отношении Чекалиной возбудили дело по статье 20.2.2 («Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка») КоАП. «В общем, весело мы с вами встретились», — прокомментировала она последствия фан-встречи. 17 июня у блогерши состоится суд. Ей грозит штраф или 15 суток ареста.

Валерия Чекалина родилась в Тольятти в 1992 году. С 2018 года девушка ведет фитнес-блог. В Instagram у блогерши 10,3 миллиона подписчиков. Также Lerchek развивает собственный бренд косметики.

Ранее полицейские задержали в Кабардино-Балкарии российскую блогершу Инсу Ландер по подозрению в содействии терроризму.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Украинские военные начали выходить с завода «Азот»
Путин перенес свое выступление на ПМЭФ из-за кибератак
Владелец рыбной лавки раздобыл самую дорогую рыбу в мире весом 146 килограммов
Офисная одежда из 1990-х годов вновь стала трендом для повседневной жизни
Популярную российскую блогершу задержала полиция в центре Москвы
Названы цели возможной встречи Путина и Макрона
Россиянам раздадут ценные призы
Названа неочевидная угроза для Байкала
Глава Минфина предупредил об угрозе «заболевания» экономики
На Украине захотели вернуть Крым военным путем и «выдворить россиян»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.