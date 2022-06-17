Популярную российскую блогершу задержала полиция в центре Москвы

В отношении блогерши Lerchek возбудили административное дело после ее встречи с фанатами

В отношении популярной российской блогерши Lerchek (настоящее имя — Валерия Чекалина) возбудили дело об административном правонарушении за встречу с подписчиками. Об этом она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

15 июня блогерша позвала своих подписчиков на встречу на Патриаршие пруды в центре Москвы. Она пообещала раздавать всем желающим бесплатную косметику собственного производства. По ее оценкам, на встречу пришли около двух тысяч человек. Масштабное мероприятие привлекло внимание полиции. Блогершу задержали и доставили в отдел, где она написала объяснительную.

В отношении Чекалиной возбудили дело по статье 20.2.2 («Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка») КоАП. «В общем, весело мы с вами встретились», — прокомментировала она последствия фан-встречи. 17 июня у блогерши состоится суд. Ей грозит штраф или 15 суток ареста.

Валерия Чекалина родилась в Тольятти в 1992 году. С 2018 года девушка ведет фитнес-блог. В Instagram у блогерши 10,3 миллиона подписчиков. Также Lerchek развивает собственный бренд косметики.

Ранее полицейские задержали в Кабардино-Балкарии российскую блогершу Инсу Ландер по подозрению в содействии терроризму.