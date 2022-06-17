Врач перечислила находящихся в зоне риска развития раннего слабоумия людей

Врач Зои Уильямс: слабоумие появляется из-за дефектного гена и вредных привычек

Хирург, онколог и кардиолог Зои Уильямс перечислила категории людей, кто находится в зоне риска развития старческой деменции. О том, кто и в каком возрасте может потерять ясность ума, она уточнила, отвечая на вопросы пациентов, а детали беседы публикует издание The Sun.

К Зои Уильямс обратился мужчина, рассказавший, что его отец страдал от раннего слабоумия. «Передается ли это по мужской линии?» — поинтересовался взволнованный пациент. Врач ответила, что примерно у пяти процентов людей с деменцией, то есть у одного из 20 пациентов, симптомы развиваются в возрасте до 65 лет, и чаще всего причиной болезни являются вредные привычки и дефектный ген.

«Это деменция с ранним началом. И в этих случаях состояние, скорее всего, было вызвано одним дефектным геном, который передался от одного из родителей ребенку, — пояснила эксперт. — В целом чем раньше у человека развивается слабоумие, тем выше вероятность того, что оно связано с наследственностью».

Зои Уильямс рекомендовала пройти генетическое консультирование тем, у чьих близких родственников была диагностирована болезнь.«Большинство форм деменции не передаются по наследству, а вызываются взаимодействием между генетическими факторами и факторами окружающей среды, включая диету, курение и физическую активность», — уточнила врач.

Ранее ученые из Австралии выявили связь между дефицитом витамина D и слабоумием. Они установили, что дефицит витамина D ассоциировался с повышенным риском деменции и инсульта, при этом наиболее сильная связь наблюдалась у людей с наиболее низким уровнем витамина.

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