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Диалог между Россией и Украиной назван острой необходимостью для Европы

Сенатор Цеков: Европе необходим диалог между Россией и Украиной для выхода из кризиса

Фото: Ludovic Marin / AP

Европейские страны испытывают серьезнейшие проблемы в экономической и социальной сферах из-за введенных санкций на поставки российских энергоресурсов. Теперь главы этих государств, в частности канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги, пытаются сподвигнуть президента Украины Владимира Зеленского на диалог с лидером России Владимиром Путиным для разрешения ситуации. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в ходе беседы с «Лентой.ру».

«Европейские страны действительно испытывают серьезнейшие проблемы в экономических и социальных вопросах. Многие источники на это указывают. И больше всего проблем с тем, против чего они вводили санкции», — указал политик.

Больше всего проблем страны Евросоюза испытывают из-за санкций на поставки российских энергоресурсов, подчеркнул он. Германия, Франция и Италия оказались не готовы к последствиям от введения ограничительных мер против Москвы.

«Теперь они хотят выйти из сложившейся ситуации, не потеряв лицо. Они хотят предпринять какие-то меры, которые бы ослабили все эти социальные и экономические проблемы, но сами инициативу особо не проявляют и пытаются сподвигнуть на какие-то действия Зеленского», — высказался Цеков.

16 июня Зеленский встретился в Киеве с лидерами европейских стран. Кроме представителей Германии, Франции и Италии, в украинскую столицу также приехал президент Румынии Клаус Йоханнис. Подготовка встречи заняла несколько недель.

В ходе диалога Макрон призвал Украину не полагаться на Францию и ФРГ в переговорах с Россией. По его мнению, Киеву необходимо самостоятельно установить модальность диалога с Москвой. В свою очередь, Шольц выступил за предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в Евросоюз.

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Виктория Немис
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