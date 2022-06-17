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Диетолог назвала способ похудеть без спорта

Врач-диетолог Тихомирова назвала дефицит калорий главным правилом похудения

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Врач-диетолог Елена Тихомирова назвала способ похудеть без спорта и заявила, что для снижения веса физическая активность некритична. Ее слова приводят «Известия».

Тихомирова объяснила, что главное правило похудения — дефицит калорий, а вовсе не спорт. «Это закон сохранения энергии. Как сказал один известный спортивный американский диетолог: "Все, кто ест 1000 килокалорий — худеют, все кто ест 6000 килокалорий — толстеют. Когда мы не худеем, мы не делаем главного — недобора калорий"», — пояснила она.

По словам Тихомировой, для снижения веса важно считать калорийность блюд, соблюдать баланс белков, жиров и углеводов и правильно просчитывать свой рацион. При этом индивидуальная норма калорий в день определяется врачом. В среднем для женщин суточная норма составляет от 1200 до 1400 килокалорий, а для мужчин — от 1400 до 1600.

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Диетолог считает, что влияние физических нагрузок на похудение в наши дни минимально, в частности, потому, что в современном мире большинство людей ведут малоподвижный образ жизни и краткосрочные периоды активности качественно не влияют на массу тела.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова развеяла популярный миф о том, что, если много тренироваться, можно постоянно питаться фастфудом. Для правильного питания худеющим нужно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов (БЖУ) в пропорции 40/30/30 процентов, а гамбургер с картошкой — это преимущественно жиры и углеводы, поэтому пытаться вписать их в здоровый рацион бессмысленно, заявила она.

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Евгения Черкасова
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