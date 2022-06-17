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Босния и Герцеговина отказалась принимать санкции против России

Босния и Герцеговина не будет принимать санкции против России без консенсуса
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Босния и Герцеговина (БиГ) отказалась принимать санкции против России без консенсуса в руководстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена президиума БиГ от Республики Сербской Милорада Додика.

«Босния и Герцеговина не ввела санкции в отношении России. Данное решение должно приниматься на уровне президиума БиГ, который состоит из трех членов, одним из которых являюсь я. И для того, чтобы решение было принято, должен быть достигнут консенсус и решение должно быть принято единогласно, чего не произойдет... Республика Сербская, чьим представителем я являюсь, против введения санкций против России, поэтому они не будут введены», — пояснил он.

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По словам Додика, санкции не были приняты на формальном правовом уровне и слова «отдельных людей» в республике не имеют никакого значения. Политик уверен, что введение антироссийских санкций стало бы «настоящим абсурдом и абсолютно немыслимым прецедентом в мире», так как Россия является гарантом выполнения Дейтонского соглашения.

Член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что страна отказывается вводить санкции или иные ограничения против России еще с 22 марта. Он также указал, что государство не может вступить в НАТО без согласия Республики Сербской и придерживается нейтральной позиции и отказа от вступления в военные блоки с 2017 года.

Босния и Герцеговина является парламентской республикой и состоит из Федерации Боснии и Герцеговины, Республики Сербской и округа Брчко.

Мировая история санкций
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Анжелика Бережная
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