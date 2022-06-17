ВЦИОМ рассказал об уровне доверия россиян Путину

ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 81,3 процента россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,3 процента граждан страны, рассказали во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что уровень доверия главе государства у россиян за неделю увеличился на 0,5 процентных пункта. Также в ходе опроса выяснилось, что премьер-министру страны Михаилу Мишустину доверяют 64,3 процента респондентов, председателю КПРФ Геннадию Зюганову — 33,2 процента, руководителю фракции «Справедливая Россия» Сергею Миронову — 30,2 процента.

Что касается одобрения деятельности Путина, то данный показатель составил 78,9 процентов, увеличившись на 0,6 процентных пункта за неделю. Уровень положительной оценки работы Мишустина и российского правительства за последнюю неделю составил 54,3 процента и 53 процента соответственно.

Самой большой поддержкой россиян пользуется партия «Единая Россия» — ей доверяют 40,9 процента опрошенных, следом идут КПРФ — 10,7 процента, ЛДПР — 8,5 процента, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,6 процента и «Новые люди» — 5 процентов.

Ранее ВЦИОМ представил результаты опроса об отношении россиян к политике «отмены» российской культуры в ряде западных стран. Так, более трети россиян считают, что попытки отмены русской культуры в той или иной степени нанесут вред.