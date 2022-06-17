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Раскрыты подробности последних лет жизни старейшего вора в законе в США

Главред ИА «Прайм Крайм» рассказала о жизни старейшего вора в законе в США Бориса Комина
Борис Комин

Борис Комин. Фото: Прайм Крайм

Раскрыты подробности последних лет жизни Бориса Комина, известного в криминальных кругах как Боря Ушатый, — старейшего вора в законе в США. О них в пятницу, 17 июня, «Ленте.ру» рассказала главный редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Лиля Харина.

Комин, который переехал в Соединенные Штаты более 40 лет назад, скончался 8 июня на 96-м году жизни. По словам Хариной, в последнее время он жил в Сан-Франциско вместе с женщиной, которая могла быть его подругой или сиделкой.

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«Его супруга Раиса давно умерла — у них с Коминым были сын и две дочери», — рассказала Харина. По данным других источников, в США Комин несколько раз менял места жительства. Некоторое время он обитал на Оушн Вью авеню «под боком района Брайтон Бич», знакового места в Нью-Йорке для криминальных мигрантов.

Сменив несколько районов в Нью-Йорке, Комин перебрался в Сан-Франциско. По некоторым данным, вор в законе вложил деньги в различную недвижимость в США. Примерно до 90 лет Комин сам водил автомобиль, но позже его подвело зрение, после чего он начал передвигаться на общественном транспорте. До пандемии COVID-19 вор в законе регулярно занимался в спортзале.

Троим детям Комина сегодня больше 60 лет. По некоторым данным, одна из дочерей вора в законе с переменным успехом управляла личным брендом дизайна интерьеров. О том, чем занимаются двое других его детей, сведений в открытых источниках нет. Ушатый считался в преступном мире хранителем воровских традиций. Его вес в криминальных кругах был столь велик, что он находился вне всяких рейтингов и пользовался непререкаемым авторитетом.

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