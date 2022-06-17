В ЕС рассказали о стадии обсуждения седьмого пакета санкций против России

В ЕС заявили, что седьмой пакет санкций против России пока обсуждают неформально

Европейский союз (ЕС) пока официально не готовит седьмой пакет санкций против России, все дискуссии ведутся только неформально в рабочих группах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

В Брюсселе рассказали о текущей стадии обсуждения новых ограничений. «Что касается санкций [против России], то это всегда идущие дискуссии в различных группах в ЕС и среди стран-членов. Мы в настоящее время не находимся в стадии официальной подготовки нового пакета, но дискуссии идут», — рассказал источник.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что страны Европейского союза не готовы к вводу седьмого пакета санкций против Москвы. «Седьмой пакет может быть только газовым, ничего больше не осталось. На газ они пока не готовы», — указал дипломат.