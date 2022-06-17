Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ЕС рассказали о стадии обсуждения седьмого пакета санкций против России

В ЕС заявили, что седьмой пакет санкций против России пока обсуждают неформально

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Европейский союз (ЕС) пока официально не готовит седьмой пакет санкций против России, все дискуссии ведутся только неформально в рабочих группах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

В Брюсселе рассказали о текущей стадии обсуждения новых ограничений. «Что касается санкций [против России], то это всегда идущие дискуссии в различных группах в ЕС и среди стран-членов. Мы в настоящее время не находимся в стадии официальной подготовки нового пакета, но дискуссии идут», — рассказал источник.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что страны Европейского союза не готовы к вводу седьмого пакета санкций против Москвы. «Седьмой пакет может быть только газовым, ничего больше не осталось. На газ они пока не готовы», — указал дипломат.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Украинские военные начали выходить с завода «Азот»
ЛНР начнет поставлять зерно в Сирию
Путин перенес свое выступление на ПМЭФ из-за кибератак
Владелец рыбной лавки раздобыл самую дорогую рыбу в мире весом 146 килограммов
Офисная одежда из 1990-х годов вновь стала трендом для повседневной жизни
Популярную российскую блогершу задержала полиция в центре Москвы
Названы цели возможной встречи Путина и Макрона
Россиянам раздадут ценные призы
Названа неочевидная угроза для Байкала
Глава Минфина предупредил об угрозе «заболевания» экономики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.