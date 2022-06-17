Путин заявил о потере суверенитета Евросоюзом

Президент России Путин заявил об окончательной потере суверенитета Евросоюзом

Европейский союз (ЕС) окончательно потерял свой суверенитет, заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция выступления доступна на онлайн-платформе «Смотрим».

По словам российского президента, европейские элиты «пляшут под чужую дудку» и причиняют вред своему населению. Владимир Путин отметил, что реальные национальные интересы европейцев уже ни во что не ставятся, а интересы европейского бизнеса оттесняются на второй план.

В том же выступлении российский лидер заявил, что США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя «посланниками Господа» на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. По словам главы государства, интересы американской стороны объявляются священными.

Кроме того, Путин уличил страны Запада в том, что они относятся к другим странам как к колониям и заднему двору, отрицая реальность и противодействуя ходу истории.