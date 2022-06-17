Путин заявил о потере суверенитета Евросоюзом
Европейский союз (ЕС) окончательно потерял свой суверенитет, заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция выступления доступна на онлайн-платформе «Смотрим».
По словам российского президента, европейские элиты «пляшут под чужую дудку» и причиняют вред своему населению. Владимир Путин отметил, что реальные национальные интересы европейцев уже ни во что не ставятся, а интересы европейского бизнеса оттесняются на второй план.
В том же выступлении российский лидер заявил, что США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя «посланниками Господа» на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. По словам главы государства, интересы американской стороны объявляются священными.
Кроме того, Путин уличил страны Запада в том, что они относятся к другим странам как к колониям и заднему двору, отрицая реальность и противодействуя ходу истории.