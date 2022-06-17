Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Путин заявил о потере суверенитета Евросоюзом

Президент России Путин заявил об окончательной потере суверенитета Евросоюзом

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС / ПМЭФ

Европейский союз (ЕС) окончательно потерял свой суверенитет, заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция выступления доступна на онлайн-платформе «Смотрим».

По словам российского президента, европейские элиты «пляшут под чужую дудку» и причиняют вред своему населению. Владимир Путин отметил, что реальные национальные интересы европейцев уже ни во что не ставятся, а интересы европейского бизнеса оттесняются на второй план.

В том же выступлении российский лидер заявил, что США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя «посланниками Господа» на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. По словам главы государства, интересы американской стороны объявляются священными.

Кроме того, Путин уличил страны Запада в том, что они относятся к другим странам как к колониям и заднему двору, отрицая реальность и противодействуя ходу истории.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Путин высказался об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Рынок недвижимости на российском курорте столкнулся с проблемой
Меркель назвала неочевидную причину конфликта на Украине
Стилист Лисовец раскрыл секреты модного образа на выпускной 2022 года
Телеведущая Ксения Бородина покинула Россию
В Латвии заявили о нехватке средств на демонтаж советских памятников
Работники рынка в российском городе устроили кровавую массовую драку
Путин назвал США великой державой с большим будущим
Россиянин забил двухлетнюю дочь до смерти из-за ее плача
Украина передала Британии предложение по санкциям против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.