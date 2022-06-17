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Стала известна позиция Нидерландов по вступлению Украины в ЕС

EUobserver: Нидерланды выступают за более строгие условия для вступления Украины в ЕС

Фото: Getty Images

Нидерланды выступают за более строгие условия для вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает интернет-издание EUobserver.

Издание уточняет, что Амстердам предоставил Еврокомиссии неофициальный документ, в котором призвал исполнительный орган потребовать от Киева выполнения «справедливых и строгих условий» для продвижения в Евросоюз. По мнению нидерландской стороны, рекомендации по статусу Украины должны подробно описывать реформы, необходимые для одобрения заявки.

При этом Амстердам выступил за расширение Евросоюза и не занял конкретной позиции по решению Еврокомиссии в отношении Украины.

17 июня стало известно, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз. По информации Bloomberg, рекомендация Еврокомиссии содержит условия, которые Киев должен выполнить для членства в ЕС. Решение о предоставлении или отказе Киеву в статусе кандидата в объединение будут принимать лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

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Николай Чигасов
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