Москвичи массово передумали покупать жилье

Заммэра Москвы Ефимов заявил, что спрос на жилье в Москве упал на 50-60 процентов

Жители Москвы массово передумали покупать квартиры — спрос на жилье в столице упал на 50-60 процентов. Об этом заявил на ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, пишет РИА Новости.

«Мы видим, что спрос на жилье упал на 50-60 процентов по разным объектам. Аналогичная ситуация в коммерческом секторе. Это, безусловно, скажется и на объеме инвестиций в этой сфере. Мы со всеми застройщиками индивидуально встречаемся, смотрим проекты — какие у них реализовываются, какие под риском», — пояснил заммэра столицы.

Ефимов отметил, что в первую очередь власти следят за жилищным строительством, чтобы не допустить проблемы дольщиков. Про коммерческие проекты заммэра уточнил, что приостановлены из них в основном те, которые запускались с нуля. «Проекты, которые в высокой степени готовности, финансируются, все строится. Уверен, что к концу года с учетом стабилизации ситуации и эта отрасль подтянется», — заверил Ефимов.

Ранее эксперты компании Skolkovo Realty выяснили, что москвичи стали гораздо меньше интересоваться элитным жильем — спрос на такие объекты к концу мая 2022 года упал на 55,52 процента относительно аналогичного периода в 2021-м. Специалисты заявили, что увеличить количество сделок удастся, если снизить цены на квартиры.