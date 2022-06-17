В Кремле назвали лучших друзей России

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что лучшие друзья России — это мы сами

Лучшие друзья России — это мы сами. С таким заявлением на Петербургском международном экономическом форуме в интервью «Известиям» выступил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Так в Кремле ответили на вопрос журналиста издания о следовании России принципу «у нас нет друзей, у нас только партнеры». Песков призвал граждан страны, которых он назвал лучшими друзьями России, сплотиться.

«Мы должны быть едиными, мы должны быть дружными, мы должны быть монолитом. Состояние монолита является залогом уверенного движения вперед», — заявил Песков.

Представитель Путина добавил, у коллективного Запада есть дефицит таких благородных качеств, как внимание к чужим озабоченностям, партнерство и взаимное уважение.

Ранее Песков назвал бесперспективной и невозможной попытку с помощью санкций вытолкнуть Россию из международной жизни. Он добавил, что Москва намерена сохранить различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжить торговлю, инвестиции и производство.