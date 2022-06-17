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Россиянин устроил стрельбу у гаражей и убил человека

В Бузулуке мужчина устроил стрельбу возле гаражей, один из раненых скончался в больнице

Фото: СК РФ

В Бузулуке сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в убийстве 54-летнего мужчину, устроившего стрельбу у гаражей. Об этом в пятницу, 17 июня, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Оренбургской области.

По данным ведомства, 16 июня 2022 года на улице Шевченко рядом с гаражами произошла ссора между тремя мужчинами. Подозреваемый забежал домой, взял обрез охотничьего ружья, вернулся и дважды выстрелил в оппонентов. Один из них получил ранение в плечо, а второй — в живот, отчего утром 17 июня скончался в больнице. Стрелок скрылся с места преступления, но вскоре был найден.

В результате стрельбы погиб 59-летний местный житель, его 29-летний сын находится в больнице, уточняет издание «Оренбуржье». Глава города Владимир Песков в своем Telegram-канале выразил соболезнование родным и близким убитого, сказав, что город потрясен таким чрезвычайным происшествием.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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Екатерина Власова
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