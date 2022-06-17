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Европа начала использовать запасенный на зиму газ

Европа начала использовать запасенный на зиму газ из-за проблем с поставками «Газпрома»

Фото: Kacper Pempel / Reuters

После сокращения поставок «Газпромом» в Европу страны региона были вынуждены использовать топливо из резервов. Они начали активно его закачивать в преддверии зимнего сезона, сообщает Bloomberg.

На фоне решения «Газпрома» остановить эксплуатацию нескольких газотурбин Siemens из-за технических проблем с сокращением поставок столкнулись Франция, Италия, Австрия и Германия. Запасы в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Европы сократились впервые с середины апреля. По состоянию на 14 июня они были заполнены на 52 процента. По последним данным, резервы сократились на один процентный пункт, хотя обычно в летний период газ только закачивают, а полученные объемы хранятся до пика зимнего сезона.

Такие действия вызывают опасения на рынке, а цены на энергоресурсы, вероятно, будут расти, сообщил глава отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон. Помимо проблем с поставками природного газа из России, в Европу также отгружаются меньшие объемы СПГ из США из-за отключения одного из крупнейших заводов страны.

«Газпром» принял решение остановить эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС Портовая в связи с окончанием срока межремонтной наработки. Суточная производительность с 16 июня составляет до 67 миллионов кубометров в сутки, уточнили в компании.

Согласно данным исследовательской группы Wood Mackenzie, при худшем сценарии развития событий Европа не сможет достичь необходимого уровня запасов газа к началу отопительного сезона. Регион может полностью исчерпать резервы к январю.

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