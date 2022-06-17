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Женщина из Киргизии нашла в Москве девочку и тайно воспитывала ее четыре года

Уроженка Киргизии нашла девочку на лавочке в Москве и четыре года воспитывала ее

Фото: unsplash

Уроженка Киргизии нашла младенца на лавочке у Алтуфьевского шоссе на северо-востоке Москвы и четыре года тайно воспитывала девочку без документов. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

О ситуации стало известно, когда женщина в июне обратилась в столичное посольство Киргизии. Сотрудникам она заявила о желании оформить документы на чужого ребенка. Работники от такой просьбы насторожились и обратились в правоохранительные органы.

В рамках полицейской проверки выяснилось, что летом 2018 года киргизка нашла на лавочке завернутую в одеяло девочку. По словам женщины, на руке у младенца была бирка из роддома с именем и датой рождения в апреле.

Уроженка Киргизии никому о находке не рассказала и присвоила ребенка. Сотрудники полиции уже изъяли у нее девочку. Сейчас они продолжают устанавливать другие обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в мусоропроводе жилого дома на северо-востоке Москвы нашли новорожденную девочку. По факту случившегося возбудили уголовное дело и начали разыскивать мать.

Время роста
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Анна Щербакова
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