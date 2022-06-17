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Жизель Бюндхен снялась в откровенных образах и раскрыла секрет своей красоты

Модель Жизель Бюндхен снялась для журнала Forbes и рассказала, что занимается медитациями

Фото: Bestimage / Legion-media

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен снялась в откровенных нарядах для бразильской версии журнала Forbes и раскрыла секрет своей красоты. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилисты выбрали для фотосессии три образа. 41-летняя знаменитость позировала перед камерой в облегающей юбке в пол и коротком топе с рукавами-перчатками черного цвета. Помимо этого, манекенщица примерила платье длины мини в черно-белую полоску с украшенными массивной цепью бретелями. Также Бюндхен предстала в прозрачной пляжной тунике, через которую просвечивало бикини белого цвета. При этом на опубликованных кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж.

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В беседе с журналистами издания звезда подиумов рассказала, что помогает ей поддерживать себя в форме. Модель отметила, что для улучшения качества жизни ежедневно занимается йогой и медитациями. «Сейчас я чувствую себя лучше, чем в 20 лет. Повзрослев, я пришла к пониманию, что тело — это храм, и на наше здоровье влияет все: что мы едим, как часто тренируемся и особенно наши мысли», — призналась она.

В мае Жизель Бюндхен снялась в рекламе новой линейки одежды бренда Burberry под названием TB Summer Monogram Collection. В начале ролика манекенщица подходит к подиуму, встает на него и устанавливает флаг. Затем она поворачивается спиной к зрителям, снимает сумку, плащ и толстовку с капюшоном черного цвета. В кадре Бюндхен остается в облегающем боди, чулках длиной выше колена и оранжевых туфлях на шпильке. На протяжении всего видео звезда размахивает из стороны в сторону флагом с собственным портретом.

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Мария Винар
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