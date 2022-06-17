Песков призвал США и ЕС готовиться к появлению из-за них миллионов голодающих

Песков заявил, что США и ЕС будут оправдываться перед миллионами голодающих за свои ошибки

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости призвал США и страны Евросоюза (ЕС) готовиться к тому, что из-за их антироссийских санкций на удобрения появятся миллионы голодающих людей и призвал подумать, как они будут перед ними оправдываться за свои ошибки.

«Ведь именно они (США и ЕС) не дают оплатить удобрения, именно они не дают застраховать суда, которые подходят под загрузку. При этом тут опять же надо вспомнить, что Соединенные Штаты сначала ввели, но, в отличие от европейских товарищей, быстренько сообразили, в чем дело, и приравняли удобрения к продуктам первой необходимости и эти ограничения сняли», — заявил он.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина пояснил, что при этом также имеются такие косвенные ограничения, как страховка или запрет на заход в порты для судов из России. Все это, по его оценкам, привело к снижению поставок примерно на 40 процентов. Он назвал это грубыми ошибками руководства ЕС, европейских стран и, в самую первую очередь, США. «Именно эти страны должны будут думать, как они будут отвечать перед многими миллионами голодающих, которые могут появиться», — заключил Песков.

Ранее он подчеркивал, что «абсолютно неправильно» называть ситуацию с зерном Украины «ответом» со стороны Москвы. По его словам, цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет.