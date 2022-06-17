В Кабардино-Балкарии построят модульные отели

Модульные отели построят в Кабардино-Балкарии на выделенные Правительством России деньги

Модульные отели построят в Кабардино-Балкарии в течение последующих нескольких лет. Об этом стало известно на рабочей встрече главы КБР Казбека Кокова с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой, которую освещали «Вести КБР».

Так, в ходе переговоров, состоявшихся во время XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), стороны обсудили дальнейшие планы развития туристической отрасли республики. На фоне роста туристического потока актуальными остаются вопросы улучшения инфраструктуры курортов, увеличения гостиничного номерного фонда, а также поддержка других инициатив в данной сфере.

По информации издания, решением Правительства России Кабардино-Балкарии выделили более 250 миллионов рублей. Отмечается, что деньги будут использованы для реализации упомянутых целей.

«С начала года нас уже посетили около 300 тысяч человек, что на 25 процентов больше аналогичного периода прошлого года. Наш регион участвует в большинстве программ развития внутреннего туризма. Одной из важных задач здесь является создание сети модульных отелей, которую планируем реализовать совместно с Ростуризмом», — уточнил Коков.

Ранее сообщалось, что международный кинофестиваль «Кабардино-Балкария-100» состоялся в Нальчике. Отмечалось, что праздничные мероприятия, посвященные столетнему юбилею республики, в общей сложности длились пять дней. В ходе фестиваля зрители смотрели фильмы, уже ставшие лауреатами российских и международных форумов. Также в программе были запланированы творческие встречи с артистами.