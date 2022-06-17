Описана реакция на речь Ельцина в США о «рухнувшем коммунистическом идоле»

Сторонники и противники Ельцина разошлись в оценке его речи в США в 1992 году

Когда ровно 30 лет назад, 17 июня 1992 года, первый президент России Борис Ельцин выступил перед верхней и нижней палатами Конгресса США и сделал ряд резонансных заявлений — объявил о падении «коммунистического идола», пообещал открыть архивы спецслужб и призвал Бога благословить Америку, — его речь разозлила противников и бывших сторонников, которые посчитали это предательством, хотя часть политиков все же положительно отнеслась к выступлению. О своей реакции на речь Ельцина в Конгрессе США «Ленте.ру» рассказали бывший вице-президент России Александр Руцкой и глава администрации президента в 1993-1996 Сергей Филатов.

«Я с ним окончательно разорвал отношения»

Первый и последний вице-президент Российской Федерации, герой Советского Союза Александр Руцкой, активно поддержавший Ельцина в 1991 году и выступивший против него в 1993 году, в разговоре с «Лентой.ру» назвал речь президента в Конгрессе присягой на верность США.

«По сути, это было принятие присяги перед Соединенными Штатами Америки, — заявил Руцкой. — Когда я, вице-президент, услышал [эту речь], воочию увидел, я с ним окончательно разорвал отношения. Я не приемлю такого поведения — я принимал присягу на верность служению Родине, и никогда этой присяге не изменял до сегодняшнего дня и, думаю, до тех пор, пока меня не унесут вперед ногами».

О чем говорил Ельцин перед Конгрессом США? «Я имею высокую честь выступить здесь, в конгрессе великой свободной страны, как впервые за тысячелетнюю историю России всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, сделавший свой выбор в пользу свободы и демократии. Долгие годы наши государства представляли собою два полюса, две крайние противоположности. Нас хотели сделать непримиримыми врагами, и это самым трагическим образом отражалось на судьбе человечества. Мир сотрясали штормы конфронтации, он был близок к тому, чтобы взорваться, умереть и не воскреснуть. Теперь этот дьявольский сценарий уходит в прошлое. Разум одерживает верх в борьбе с безумием (...) Мир может вздохнуть спокойно: коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Мы не намерены больше лгать ни своим партнерам по переговорам, ни российскому, ни американскому, ни какому другому народу. С такой практикой покончено навсегда. Это касается экспериментов с бактериологическим оружием, и известных теперь фактов по американским военнопленным, корейскому "Боингу" и многое другое. Этот перечень можно было продолжить. Открываются архивы КГБ и бывшего ЦК КПСС. Более того, мы приглашаем Соединенные Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании этих темных страниц бывшей империи (...) Вступая в мировое сообщество, мы хотим сохранить свою индивидуальность, особенности своего характера, свою историю, развить культуру, укрепить духовные устои народа. Нам близко предостережение великого русского философа Бердяева: "Отрицание России во имя человечества есть ограбление человечества" (...) Позвольте выразить надежду, что американский Конгресс — авторитетный защитник свободы — и на этот раз не изменит своему стратегическому курсу. (...) И вот сейчас хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвинга Берлина: "Господи, благослови Америку!" И добавлю к этому: и Россию». *выдержки

Он отметил, что Ельцин как член партии и кандидат в члены Политбюро был тем человеком, который несет ответственность за уничтожение СССР. «Эта вся шобла — Политбюро, ЦК КПСС, это и есть главные предатели Советского Союза, они уничтожили Советский Союз», — сказал Руцкой.

Бывший вице-президент напомнил о словах Анатолия Чубайса, который называл главной целью приватизации уничтожение коммунизма.

«Он (Ельцин) принес присягу на верность служения США, а потом через Чубайса уничтожал промышленный потенциал страны, через Грачева — уничтожал вооруженные силы, ВПК (...) Как говорил Чубайс, им было главное — не получить деньги за приватизацию, а вбить в крышку гроба коммунизма гвоздь», — подытожил Руцкой.

«По-моему, мы единственная страна в мире, в которой предателям [оказываются] такие почет и уважение» Александр Руцкой

«Надо было весь этот ужас пережить и забыть»

В свою очередь, Сергей Филатов, в 1992 году — член Совета Безопасности, а позже — один из организаторов подавления выступления депутатов Верховного Совета и глава Администрации президента (1993-1996), оценивает выступление Ельцина в положительном ключе. При этом он отмечает, что в самой этой речи значимо лишь место, где она была произнесена.

«Перед этим "идолом" [речью] был его выход из партии, это тоже, в общем-то, был сильный шаг, шаг, который раскрывал глаза на все прошлое. Поэтому то что он выступал в Америке, может быть, вызывало интерес именно потому что он [именно] там выступал», — поделился с «Лентой.ру» мнением Филатов.

Он добавил, что и сегодня отмечает у жителей России стремление «вернуться в СССР», однако в реставрацию Советского Союза политик не верит.

«Надо было весь этот ужас пережить и забыть, чтобы не вернуться к нему» Сергей Филатов

Какой была реакция на речь Ельцина в прессе

В прессе девяностых годов визит Бориса Ельцина в США называли историческим событием — это было первое посещение российским президентом Америки. 18 июня 1992 года на первой полосе выпуска официального печатного органа Верховного Совета «Российской Газеты» говорилось, что визит Ельцина «призван закрепить новый статус отношений России и США как партнеров в мировых делах».

Вышедшая в тот же день газета «Известия» назвала выступление Ельцина в Конгрессе США триумфальным — «получасовая речь одиннадцать раз прерывалась аплодисментами, причем почти всякий раз так, что все вставали и скандировали "Борис!"».

В то же время Независимая газета писала, что «Ельцин объявил коммунизм поверженным, забыв уточнить, что в его собственной стране коммунисты еще остались».