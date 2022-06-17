Путин назвал мрачные прогнозы о российской экономике информационной войной

Путин на ПМЭФ объяснил мрачные прогнозы о будущем экономики России информационной войной

Краха российской экономики, о котором говорили и говорят российские и зарубежные эксперты, не случилось, но сами заявления не были случайными. Об этом в своей речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил президент России Владимир Путин. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Все эти заклинания про "доллар за 200" и крах экономики являются инструментом информационной борьбы», — подчеркнул глава государства.

По его мнению, речь шла исключительно о факторе психологического воздействия на российское общество и деловые круги. Президент уверен, что некоторые отечественные эксперты тоже поддались такому внешнему воздействию и исходили из неминуемого коллапса российской экономики и критического ослабления национальной валюты.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин в дискуссии на ПМЭФ предположил, что пессимистами движет желание навредить России или же неверие в свою страну и свои силы, хотя верить — это самое важное. В ответ глава Центробанка Эльвира Набиуллина попросила не искать врагов среди тех, кто оценивает экономическую ситуацию.

В свою очередь члены правительства, в том числе первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минэкономразвития Максим Решетников в последнее время говорят о критическом не ослаблении, а укреплении рубля. По их словам, при нынешнем уровне российской валюты, обеспеченном блокировкой импорта западными странами, российское производство становится неконкурентоспособным.