Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Путин назвал мрачные прогнозы о российской экономике информационной войной

Путин на ПМЭФ объяснил мрачные прогнозы о будущем экономики России информационной войной
ЦиклНовые возможности — новому миру

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Краха российской экономики, о котором говорили и говорят российские и зарубежные эксперты, не случилось, но сами заявления не были случайными. Об этом в своей речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил президент России Владимир Путин. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Все эти заклинания про "доллар за 200" и крах экономики являются инструментом информационной борьбы», — подчеркнул глава государства.

По его мнению, речь шла исключительно о факторе психологического воздействия на российское общество и деловые круги. Президент уверен, что некоторые отечественные эксперты тоже поддались такому внешнему воздействию и исходили из неминуемого коллапса российской экономики и критического ослабления национальной валюты.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин в дискуссии на ПМЭФ предположил, что пессимистами движет желание навредить России или же неверие в свою страну и свои силы, хотя верить — это самое важное. В ответ глава Центробанка Эльвира Набиуллина попросила не искать врагов среди тех, кто оценивает экономическую ситуацию.

В свою очередь члены правительства, в том числе первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минэкономразвития Максим Решетников в последнее время говорят о критическом не ослаблении, а укреплении рубля. По их словам, при нынешнем уровне российской валюты, обеспеченном блокировкой импорта западными странами, российское производство становится неконкурентоспособным.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить

Новые возможности — новому миру. В Петербурге начался 25-й международный экономический форум

Путин предупредил о возможной краже Вашингтоном чужих денег

Путин предсказал нарастание сложностей в экономике

Владимир Путин

Путин прокомментировал санкции цитатой из Марка Твена

Еще материалы цикла
Последние новости
Путин высказался об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Рынок недвижимости на российском курорте столкнулся с проблемой
Меркель назвала неочевидную причину конфликта на Украине
Стилист Лисовец раскрыл секреты модного образа на выпускной 2022 года
Телеведущая Ксения Бородина покинула Россию
В Латвии заявили о нехватке средств на демонтаж советских памятников
Работники рынка в российском городе устроили кровавую массовую драку
Путин назвал США великой державой с большим будущим
Россиянин забил двухлетнюю дочь до смерти из-за ее плача
Украина передала Британии предложение по санкциям против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.