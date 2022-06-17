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Казахстан поддержал идею проекта «Большой Евразии»

Президент Казахстана Токаев заявил о поддержке идеи проекта «Большой Евразии»

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС / ПМЭФ

Казахстан поддерживает идею проекта «Большой Евразии», заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), трансляцию которого ведет «Россия-24».

«На полях Петербургского форума, как я знаю, заинтересованно обсуждается тема формирования Большого Евразийского партнерства — это инициатива Российской Федерации. Казахстан сохраняет положительное отношение к процессу создания Большого Евразийского партнерства», — заявил он.

Ранее эксперты ВЭБ.РФ заявили, что на фоне введения Западом экономических санкций России следует углубить интеграцию с государствами «Большой Евразии», включая Китай, Индию, Иран, Турцию.

На данный момент более 50 процентов мирового ВВП производят страны Запада, однако специалисты отмечают, что партнерство стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит в том числе и Россия, с государствами «Большой Евразии» может увеличить их совокупную долю в мировом ВВП.

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Варвара Кошечкина
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