Названы условия интеграции России с «Большой Евразией»

ВЭБ.РФ: России следует углубить интеграцию с «Большой Евразией» на фоне санкций Запада

На фоне введения Западом экономических санкций, России следует углубить интеграцию с государствами «Большой Евразии», включая Китай, Индию, Иран, Турцию. Условия для партнерства назвали эксперты ВЭБ.РФ, пишет РБК.

На данный момент более 50 процентов мирового ВВП производят страны Запада, однако специалисты отмечают, что партнерство стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит в том числе и Россия, с государствами «Большой Евразии» может увеличить их совокупную долю в мировом ВВП. Ожидается, что при сотрудничестве к 2035 году показатели повысятся до 46 процентов, тогда как в 2019 году максимумом был показатель в 38 процентов.

Для евразийской интеграции следует выполнить ряд условий. Для начала России надо стать полноправным участником единого платежного пространства Евразии. Эксперты ВЭБ.РФ указывают на необходимость подключения российских банков к китайской системе UnionPay и создания межнациональной платежной системы в рамках СНГ.

Помимо финансовой системы странам ЕАЭС придется перестраивать транспортные коридоры для наращивания объемов взаимной торговли. Следует снять фискально-административные и технических барьеры, а также подключить к транспортным коридорам ЕАЭС грузовые базы Индии, Индонезии и Вьетнама.

Для углубления интеграции необходимо будет увеличить интенсивность сотрудничества в аграрной сфере, однако для усовершенствования технологий странам ЕАЭС понадобится новое оборудование и техника.

Ранее замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач заявил, что вопрос создания общей валюты внутри ЕАЭС, куда входят Россия и ее соседи — Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия, — обсуждается не первый день, однако реализация идеи потребует соблюдения определенных условий. По его словам, для перехода на собственные валюты необходимы и экономические предпосылки, и развитая финансовая инфраструктура, и здесь предстоит проделать большую работу. В частности, у ЕАЭС есть амбициозная цель по созданию наднационального финансового регулятора к 2025 году, и в сложившейся реальности не исключено, что она будет выполнена еще раньше.