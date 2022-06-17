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Лукашенко заявил о приверженности Москвы переговорам с Киевом

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Москва привержена идее переговоров с Киевом

Фото: БелТА / РИА Новости

Москва до сих пор привержена идее переговоров с Киевом по урегулированию конфликта, но этот процесс завязан на интересах западных стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.

По словам политика, никому не известно, как будут развиваться события на этот счет, однако ситуация, когда Европа и США стараются отговорить Украину от переговоров, очевидна.

«У нас начался этот диалог, я был в него вовлечен, за шиворот их сюда, можно сказать, притащил. Они ушли. Почему? Американцы сказали: нет, переговорам не бывать. И там управляют англичане, американцы через поляков во многом», — заявил Лукашенко, подразумевая первые встречи переговорщиков в Белоруссии.

Он также заверил, что партии оружия, которые Украина получает от США, — «только начало по переделу мира».

«Американцы чувствуют, что проигрывают, а проигрывать не хотят, потому что это их богатство. Хочется быть сверху и управлять всем миром», — считает белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия отреагирует, если Польша попытается заполучить часть территории Украины. Он назвал «опасным вариантом», если «поляки нас окружат».

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Алевтина Запольская
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