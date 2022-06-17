Посольство России в США уличило Пентагон во лжи о лабораториях на Украине

Посольство РФ рассказало о лжи Пентагона о гражданском характере лабораторий на Украине

Посольство России в Вашингтоне на своей странице в Telegram уличило Минобороны США во лжи о характере лабораторий на Украине. Дипломаты отметили, что данная инфраструктура носит отнюдь не рассказали.

«Обратили внимание, с каким энтузиазмом представители администрации (США — прим. «Ленты.ру») продвигают информационный материал Пентагона от 9 июня, в котором утверждается, что за последние 20 лет Соединенные Штаты оказывали поддержку 46 украинским лабораториям и центрам здравоохранения. Все проекты якобы носили исключительно гражданский характер. Подготовленная Минобороны США информация — откровенная неправда», — сказано в заявлении.

В российской дипмиссии рассказали, что Москва регулярно предоставляет обнаруженные на украинских территориях данные, свидетельствующие о том, что курируемые Пентагоном биологические программы имеют военную направленность.

Ранее начальник войск РХБЗ Кириллов заявил, что подтверждение Вашингтоном проведения биологической деятельности на территории постсоветского пространства, в том числе Украины — настоящая «мечта прокурора».