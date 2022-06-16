Минобороны назвало «мечтой прокурора» разъяснения США по лабораториям на Украине

Начальник войск РХБЗ Кириллов назвал разъяснения США по биолабораториям мечтой прокурора

Подтверждение Вашингтоном проведения биологической деятельности на территории постсоветского пространства, в том числе Украины — настоящая «мечта прокурора». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов. Текст его брифинга опубликован на сайте Минобороны России.

Он напомнил, что 9 июня Пентагон опубликовал на своем сайте заявление о биологической деятельности США на территории постсоветского пространства. В нем американская администрация признала факт финансирования 46 лабораторий и сотрудничество министерства обороны страны с Украинским научно-технологическим центром (УНТЦ).

Представитель Минобороны также отметил, что в заявлении отражены особенности «Программы совместного уменьшения угрозы» Нанна — Лугара. Одной из ее целей было привлечение к сотрудничеству бывших советских ученых, специализирующихся на биооружии, якобы для исключения вероятности их работы на террористов.

«Попытка американской администрации обелить свою запятнанную репутацию обернулась, по сути, мечтой прокурора», — заключил Кириллов.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился уничтожить данные сотрудников украинских предприятий, которые сотрудничали с биолабораториями США. Согласно подписанному им указу, под эти меры попадают сотрудники Центра общественного здоровья Украины, Украинского научно-исследовательского противочумного института имени И.И. Мечникова и Житомирского лабораторного центра на транспорте.