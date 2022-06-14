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На Украине уничтожили данные связанных с биолабораториями США работников

«Известия»: Зеленский распорядился уничтожить данные о сотрудничавших с биолабораториями

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уничтожить данные о работниках украинских предприятий, сотрудничавших с биолабораториями США. Об этом сообщают в своем Telegram-канале «Известия» со ссылкой на секретный документ, попавший в распоряжение издания.

По данным «Известий», украинский лидер подписал указ, согласно которому уничтожению подлежат сведения о военнослужащих, гражданских сотрудниках и персонале трех учреждений — Центра общественного здоровья Украины, Украинского научно-исследовательского противочумного института имени И.И. Мечникова и Житомирского лабораторного центра на транспорте. Отмечается, что данные учреждения работали совместно с представителями военно-биологических лабораторий США Metabiota и Мемориальным институтом Баттеля (Battelle).

Из документа также следует, что уничтожение личных дел сотрудников, связанных с биолабораториями, в срочном порядке было организовано Главным военным архивом Минобороны Украины по указанию офиса президента.

Ранее Министерство обороны США признало, что на протяжении 20 лет сотрудничало с 46 украинскими биологическими структурами. При этом отмечалось, что целью этой работы были не военные программы, а биологическая безопасность Украины и улучшение контроля за здоровьем людей.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что целью создания биологических лабораторий США является сбор биологических материалов и изучение специфики распространения вирусов. Он также отметил, что Россия давно выражала беспокойство по поводу военно-биологической активности Америки на постсоветском пространстве.

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Варвара Кошечкина
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