В Латвии заявили о нехватке средств на демонтаж советских памятников

Латвийский мэр Элксниньш заявил о нехватке средств на демонтаж советских памятников

В Латвии могут обжаловать закон о сносе советских памятников из-за недостаточного финансирования. Об этом заявил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, передает Delfi.

Закон о демонтаже станет обязательным для местных самоуправлений, где расположены объекты. Предполагалось, что снос будет финансироваться государством, но этого не произошло, заметил мэр. «В наш бюджет не заложены такие траты, но парламент это совершенно не интересует», — отметил нехватку средств глава города.

Элксниньш готов обжаловать закон в Конституционном суде, поскольку местным властям целесообразнее предоставить средства жителям на отопление в предстоящую зиму.

Ранее сейм Латвии проголосовал за снос памятника воинам-освободителям. Законопроект также запрещает существование монументов, которые прославляют СССР, нацистскую Германию, тоталитаризм и военную агрессию.