Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Латвии заявили о нехватке средств на демонтаж советских памятников

Латвийский мэр Элксниньш заявил о нехватке средств на демонтаж советских памятников

Фото: РИА Новости

В Латвии могут обжаловать закон о сносе советских памятников из-за недостаточного финансирования. Об этом заявил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, передает Delfi.

Закон о демонтаже станет обязательным для местных самоуправлений, где расположены объекты. Предполагалось, что снос будет финансироваться государством, но этого не произошло, заметил мэр. «В наш бюджет не заложены такие траты, но парламент это совершенно не интересует», — отметил нехватку средств глава города.

Элксниньш готов обжаловать закон в Конституционном суде, поскольку местным властям целесообразнее предоставить средства жителям на отопление в предстоящую зиму.

Ранее сейм Латвии проголосовал за снос памятника воинам-освободителям. Законопроект также запрещает существование монументов, которые прославляют СССР, нацистскую Германию, тоталитаризм и военную агрессию.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин высказался об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Женщина назвала причину сна в одной постели с ребенком и напугала людей
Рынок недвижимости на российском курорте столкнулся с проблемой
Меркель назвала неочевидную причину конфликта на Украине
Стилист Лисовец раскрыл секреты модного образа на выпускной 2022 года
Телеведущая Ксения Бородина покинула Россию
В Латвии заявили о нехватке средств на демонтаж советских памятников
Работники рынка в российском городе устроили кровавую массовую драку
Путин назвал США великой державой с большим будущим
Россиянин забил двухлетнюю дочь до смерти из-за ее плача
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.