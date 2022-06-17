Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилист Лисовец раскрыл секреты модного образа на выпускной 2022 года

Стилист Лисовец: платья из полупрозрачных тканей и широкие брюки актуальны для выпускного

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Российский стилист Влад Лисовец раскрыл секреты модного образа на выпускной 2022 года. Комментарий эксперта приводит НТВ.

По словам специалиста, чтобы выглядеть актуально на торжестве, девушкам следует выбирать приталенные платья из легких и полупрозрачных тканей, которые могут быть украшены глубокими вырезами и принтами. Также школьницам, по его мнению, подойдут широкие брючные костюмы с завышенной талией, аккуратный макияж и «нежесткие» прически.

В свою очередь, юношам он посоветовал обратить внимание на длинные брюки с высокой посадкой широкого кроя и объемные клетчатые пиджаки. «Но главное, чтобы они не были короткие и "суперприталенные", иначе это откинет нас в 2000-е и будет выглядеть странно. Можно сочетать классику и спорт: надеть джинсы, пиджак, футболку и классические туфли с платком в кармане. При этом джинсы не должны быть узкими — только прямые и широкие. Тогда это будет выглядеть модно», — заключил стилист.

Ранее в июне основатель дома моды, художник-модельер Виктория Андреянова назвала устаревшие фасоны платьев на выпускной. Специалистка призвала отказаться от многослойных нарядов с декором в виде роз и рюшей, которые напоминают украшения на кондитерских изделиях. Вместо них она порекомендовала выбирать контрастные сочетания в одежде и не бояться при этом вдохновляться эстетикой карнавала.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Путин высказался об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Российский шахматист Непомнящий начал турнир претендентов с победы
Путин призвал не превращать города Донбасса в подобия Сталинграда
Пара бросила рутинную работу ради жизни мечты и научилась зарабатывать миллионы
Излечившиеся от импотенции братья назвали эффективные способы борьбы с недугом
Путин рассказал о формировании Украины
Россиянин ворвался в магазин и покончил с собой на глазах у продавщицы
Истребитель Checkmate полетит в 2025 году
Джонсон назвал условие для предоставления Украине гарантий безопасности
В отношении российских полицейских завели дело после убийства мужчины в больнице
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.