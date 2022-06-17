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Народная милиция ЛНР отчиталась о потерях ВСУ

Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении 31 украинского военного и танка

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подразделения Луганской народной республики за прошедшие сутки уничтожили 31 украинского военного и несколько единиц техники. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

Как утверждает луганское командование, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях с Народной милицией с 16 по 17 июня потеряли пять бронетранспортеров, один танк и четыре автомобиля.

«Народная милиция ЛНР стремится сберечь жизни украинских солдат и призывает сложить оружие, артиллерийскими подразделениями оборонного ведомства продолжаются мероприятия по залистовыванию позиций ВСУ агитационными листовками», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что на заводе «Азот» в Северодонецке могут скрываться до 40 наемников из США. Также он полагает, что предприятие обороняют иностранцы из Британии и Польши. Точное их число луганским военным неизвестно.

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Алевтина Запольская
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