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ЛНР начнет поставлять зерно в Сирию

Глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал поставлять зерно в Сирию

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Луганская народная республика (ЛНР) начнет поставлять зерно в Сирию. Об этом заявил ее глава Леонид Пасечник в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

По его словам, республики Донбасса — ЛНР и ДНР — сумели обеспечить себя зерновыми на 100 процентов, учитывая население освобожденных территорий. Эта ситуация позволила им начать экспортировать излишки в другие страны.

«Сирийский народ и сирийское правительство могут рассчитывать на всевозможную помощь от республик Донбасса. Мы не подведем», — пообещал Пасечник, указав, что надеется сотрудничать с Арабской Республикой и в других отраслях пищевой промышленности.

Глава ЛНР также назвал сирийцев братским народом и заявил, что готовность признать Донецк и Луганск стала важной вехой в отношении этих стран.

Также о готовности Сирии признать ДНР и ЛНР сообщал депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Он заверил, что президент Башар Асад уже дал поручение МИД Сирии начать подготовку к этой дипломатической процедуре.

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Анастасия Заикина
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