Стилистка назвала безвкусную женскую одежду на лето

Британская стилистка Джесс: облегающие платья длины мини сделают летний образ безвкусным

Британская стилистка и блогерша Джесс (фамилия не указывается) назвала безвкусную женскую одежду на лето и объяснила, чем ее заменить. Комментарий эксперта приводит The Sun.

По мнению специалистки, испортить образ могут топы из синтетических тканей, туфли на каблуках или танкетке в сочетании с купальными костюмами, а также яркий макияж и облегающие платья длины мини. «Подобные наряды мало что оставляют воображению. Я думаю, что в недосказанности гораздо больше сексуальности», — высказалась она насчет последних.

В то же время стилистка призвала не носить кроксы вне дома и избегать босоножек с ремешками на щиколотках, которые визуально делают ноги короче. Взамен она призвала выбирать сандалии нейтральных оттенков. В свою очередь, скрыть недостатки фигуры, по словам блогерши, помогут правильно подобранный купальник или длинный халат, плиссированные брюки и шорты с завышенной талией и необработанными краями, рубашки из хлопкового поплина, льняные платья и блейзеры.

Главным аспектом при приобретении одежды эксперт назвала ее качество. Также она уточнила, что необходимо носить вещи, которые поднимают настроение, даже если они вышли из моды. «Будьте немного разборчивее в том, что вы покупаете, ищите красивые комбинации тканей и каждый раз делайте выбор в пользу качества, а не количества. И помните: настоящий стиль зарождается внутри», — заключила собеседница издания.

Ранее в июне российская стилистка Сабина Мухотасова назвала главные антитренды в одежде на лето 2022 года. Так, в список вошли пижамы, велосипедки, рваные джинсы и джинсы скинни.