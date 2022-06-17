Путин высказался об улучшении отношений с Украиной

Президент России Путин назвал неизбежным улучшение отношений с Украиной

Улучшение отношений с Украиной неизбежно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляцию которого в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

Глава страны также назвал украинцев талантливым народом с большим потенциалом.

Помимо этого, президент высказал надежду на скорейшую нормализацию ситуации в государстве.

Ранее на ПМЭФ Путин сказал, что Россия не против вступления Украины в Евросоюз (ЕС). «ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличие от НАТО», — объяснил он.