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ФСБ заподозрила в коррупции замглавы полиции Магнитогорска

Дело по подозрению в получении взятки возбуждено против замглавы полиции Магнитогорска
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники ФСБ заподозрили заместителя начальника управления полиции одного из городов Челябинской области в коррупции, возбуждено уголовное дело о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Речь идет о руководящем сотруднике управления полиции Магнитогорска, уточняет источник ТАСС.

По данным следствия, замглавы городской полиции получил незаконное вознаграждение от местного жителя, чтобы того не привлекли к уголовной ответственности за преступление. С подозреваемым проводятся следственные действия, идет сбор доказательств. Следствие намерено предъявить полицейскому обвинение и решить вопрос с избранием ему меры пресечения.

Управление МВД по Челябинской области проводит служебную проверку на причастность своего сотрудника к противоправной деятельности. Он отстранен от службы, в случае подтверждения его вины он будет уволен, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

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Любовь Ширижик
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