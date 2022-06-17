ФСБ заподозрила в коррупции замглавы полиции Магнитогорска

Дело по подозрению в получении взятки возбуждено против замглавы полиции Магнитогорска

Сотрудники ФСБ заподозрили заместителя начальника управления полиции одного из городов Челябинской области в коррупции, возбуждено уголовное дело о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Речь идет о руководящем сотруднике управления полиции Магнитогорска, уточняет источник ТАСС.

По данным следствия, замглавы городской полиции получил незаконное вознаграждение от местного жителя, чтобы того не привлекли к уголовной ответственности за преступление. С подозреваемым проводятся следственные действия, идет сбор доказательств. Следствие намерено предъявить полицейскому обвинение и решить вопрос с избранием ему меры пресечения.

Управление МВД по Челябинской области проводит служебную проверку на причастность своего сотрудника к противоправной деятельности. Он отстранен от службы, в случае подтверждения его вины он будет уволен, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.