Путин назвал важнейшую задачу для России и мира

Президент Путин назвал рост поставок продовольствия важнейшей задачей для России и мира

Москва готова внести свой вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности. Рост поставок продовольствия на глобальный рынок является важнейшей задачей для России и всего международного сообщества. Такую цель назвал российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Сейчас важнейшая задача для всего мирового сообщества — нарастить поставки продуктов питания на глобальный рынок, в том числе обеспечить потребности стран, особенно нуждающихся в продовольствии. Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений», — рассказал президент.

Ранее Путин заявил, что Киев сам должен решить — как именно осуществить вывоз украинского зерна на рынки мира, не ориентируясь на своих западных «хозяев». Он добавил, что на данный момент разработано 5-6 вариантов реализации этой задачи.