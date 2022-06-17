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Россиянам предложили альтернативу отдыху в Таиланде

АТОР: тур в Малайзию с вылетом в июле обойдется в 179 тысяч рублей на двоих

Фото: Gaddafi Rusli / Unsplash

Эксперты туристической индустрии сообщили о возрождающемся интересе россиян к путевкам в Малайзию и назвали стоимость туров в страну. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам экспертов, росту спроса способствуют летние тарифы на авиаперелеты и «приятные» цены в отелях. Отмечается, что Малайзия может стать сопоставимой по стоимости альтернативой отдыху в Таиланде.

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Сейчас добраться до азиатской страны из России можно с пересадками на рейсах авиакомпаний Qatar Airlines, Etihad Airways и Emirates Airlines. Туроператор ПАКС предлагает восьмидневные путевки на Лангкави с вылетом в июле за 179 тысяч рублей на двоих. Туры на остров Борнео обойдутся дороже — в 192 тысячи рублей.

Также компания предлагает комбинированные туры с посещением столицы Малайзии. Например, купить путевку с посещением Куала-Лумпур и Лангкави можно за 185 тысяч рублей, с посещением Куала-Лумпур и Борнео — за 202 тысячи рублей.

С 1 мая власти Малайзии смягчили правила въезда для иностранных туристов. Полностью привитые путешественники смогут въезжать в популярную азиатскую страну без предъявления ПЦР-тестов. Также они освобождаются от сдачи антиген-тестов по прибытии. Непривитые туристы обязаны пройти пятидневный карантин.

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Мария Гейн
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