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Автомобили в России подорожали на 30 процентов

По оценкам Мантурова, автомобили в России подорожали на 25-30 процентов с начала года

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Стоимость автомобилей в России выросла на 25–30 процентов с начала года. Подорожание машин оценил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет ТАСС.

«Причин много. В феврале-марте поднялись цены, изменился курс, происходили закупки комплектующих. Естественно, сегодня понесенные предприятиями издержки как-то нужно компенсировать», — отметил он.

Ранее Мантуров сообщил о выделении 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили. По словам главы Минпромторга, 10,2 миллиарда рублей выделят на возобновление автокредитования, 4,9 миллиарда — на льготный лизинг, 2,6 миллиарда — на скидки по электрическому транспорту, еще 3,3 миллиарда рублей направят на газомоторную технику.

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По итогам первого квартала 2022 года производство легковых автомобилей в стране упало на 33,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первый квартал было выпущено 244 тысячи машин. После начала спецоперации на Украине работу в России приостановил ряд международных компаний. Сотрудничество в том или ином формате прекратили и автоконцерны.

По состоянию на 3 марта в России продолжали работать чуть более половины (55 процентов) мощностей по выпуску легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей по сравнению с 2021 годом.

Ударная волна


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Платон Щукин
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