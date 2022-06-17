Пара бросила рутинную работу ради жизни мечты и научилась зарабатывать миллионы

Британцы променяли работу в университете на путешествия по миру и заработали миллионы

Британская пара отправилась в путешествие мечты по всему миру и научилась зарабатывать миллионы. Своим опытом они поделились с The Mirror.

Издание сообщает, что Каззи Мадженнис (Cazzy Magennis) и ее партнер Брэдли Уильямс (Bradley Williams) познакомились в Эксетерском университете, где вместе работали, и решили променять рутинную жизнь на поездки по миру. Чтобы осуществить мечту, возлюбленные купили фургон и первое время подрабатывали копирайтерами.

Однако позже им пришла идея рассказывать миру о своих приключениях и завести сайт. В результате, у них получилось успешно монетизировать блог, и теперь он приносит им хороший доход — в месяц от рекламы и сотрудничества со спонсорами они зарабатывают около 16 тысяч фунтов стерлингов (свыше миллиона рублей).

Кази и Брэдли рассказывают, что в день они посвящают работе всего пару часов, останавливаясь для этого в каком-нибудь кафе, где ловит WiFi. «Интернет дает бесконечные возможности для зарабатывания денег. Сейчас многие люди живут в домах на колесах, и я посоветовал бы им попробовать заработать немного денег во время путешествий. Порой у нас случались ситуации, когда мы зарабатывали 15 фунтов стерлингов в сети всего за 10 минут. На эти деньги можно было прожить целый день!» — поделился Уильямс.

Сообщается, что за шесть лет странствий пара успела объехать Европу, США, Латинскую Америку, страны Юго-Восточной Азии. В ближайшее время они планируют посетить Аргентину и отправиться в Японию.

Ранее другая британская пара придумала способ бюджетно посетить страны Европы и поделилась опытом. Сообщается, что для этого они купили небольшой фургон, оборудовали в нем все необходимое и отправились в путь.