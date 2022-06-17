Минобороны доложило об уничтожении украинских РСЗО «Град»

МО РФ доложило, что ракетные войска уничтожили свыше 350 солдат ВСУ и машины РСЗО «Град»

Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки уничтожили свыше 350 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и три машины РСЗО «Град». Об этом доложил журналистам в пятницу, 17 июня, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства также отметил, что российская авиация за сутки уничтожила две украинские установки ЗРК «Бук-М1» и «Оса-Акм».

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили ракету «Точка-У» в Луганской народной республике, а также восемь реактивных снарядов РСЗО «Ураган» под Харьковом, в ДНР и ЛНР, уточнили в Минобороны.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине удалось уничтожить 205 самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотных летательных аппаратов, 342 зенитный ракетных комплекса, 3587 танков и других боевых бронированных машин, 539 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2013 орудий полевой артиллерии и минометов, добавил Конашенков.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 10 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что специальная операция завершится выполнением всех поставленных целей.