Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны доложило об уничтожении украинских РСЗО «Град»

МО РФ доложило, что ракетные войска уничтожили свыше 350 солдат ВСУ и машины РСЗО «Град»

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки уничтожили свыше 350 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и три машины РСЗО «Град». Об этом доложил журналистам в пятницу, 17 июня, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства также отметил, что российская авиация за сутки уничтожила две украинские установки ЗРК «Бук-М1» и «Оса-Акм».

Материалы по теме:
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен. На автобусах их отправили в больницы ДНР
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен.На автобусах их отправили в больницы ДНР
17 мая 2022
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен. Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен.Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
17 мая 2022

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили ракету «Точка-У» в Луганской народной республике, а также восемь реактивных снарядов РСЗО «Ураган» под Харьковом, в ДНР и ЛНР, уточнили в Минобороны.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине удалось уничтожить 205 самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотных летательных аппаратов, 342 зенитный ракетных комплекса, 3587 танков и других боевых бронированных машин, 539 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2013 орудий полевой артиллерии и минометов, добавил Конашенков.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 10 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что специальная операция завершится выполнением всех поставленных целей.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России заявило об уничтожении штаба «Азова»
«Твой дом» заинтересовался фабриками и магазинами IKEA
Названа дата обсуждения в ЕС возможностей по экспорту зерна из Украины
Раскрыта причина мозгового тумана из-за COVID-19
Российский миллиардер порассуждал о препятствиях для российской экономики
ЕС не стал налаживать контакты с Россией ради решения кризиса с зерном
Российская авиация уничтожила два украинских ЗРК «Бук-М1» и «Оса-АКМ»
Минобороны доложило об уничтожении украинских РСЗО «Град»
Кадыров показал кадры допроса пленного бойца ВСУ
Зеленский призвал к объединению Европы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.